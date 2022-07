Radsport

Tour de France 2022 - Migels über Grand Depart in Dänemark: "Das war wie London oder Yorkshire"

Der Grand Depart der Tour de France in Dänemark ist ein voller Erfolg gewesen: Die Zuschauer strömten in riesigen Scharen an die Strecken, die Stimmung gerade an den noralgischen Punkten war fantastisch und mit Magnus Cort Nielsen ist ein Lokalmatador zum Star-Entertainer des Eröffnungs-Wochenendes geworden. Im Velo Club ziehen wir nochmal eine kleine Bilanz unter dem Gastspiel der Tour im Norden.

