Radsport

Tour de France 2022: Mit Freifahrtschein zum Bergtrikot? Die deutschen Aussichten auf Etappe 9

Lennard Kämna und Simon Geschke haben auf der 7. Etappe der Tour de France ihre ersten Bergpunkte gesammelt. Am Sonntag steht mit der 9. Etappe das erste Teilstück an, auf dem es richtig viele Zähler zu ergattern gibt. Das riecht am Tag vor dem Ruhetag nach einer Attacke der deutschen Protagonisten in der Schweiz. Die Eurosport-Experten blicken im Velo Club voraus!

00:03:33, vor 12 Minuten