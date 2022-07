Radsport

Tour de France 2022: Peloton gedenkt Opfern der Schießerei von Kopenhagen

Das Peloton hat Dänemark verlassen, doch die Gedanken sind auch nach dem fantastischen Grand Depart weiter in Kopenhagen - leider aus traurigem Grund: Vor dem Start der 4. Etappe der Tour de France kam es in Dünkirchen zu einer Gedenkminute zu Ehren der Opfer der Schießerei im Kopenhagener Einkaufszentrum am Sonntag. Die dänischen Fahrer im Peloton standen dabei ganz vorne.

00:01:33, vor einer Stunde