Radsport

Tour de France 2022 - Pogacar bereit für Attacken: "Ich habe gut geschlafen"

Folgt nur einen Tag nach seinem Einbruch am Col du Granon der große Gegenangriff von Tadej Pogacar? Das ist die große Frage vor der Königsetappe in Richtung L'Alpe d'Huez. Der Slowene selbst kündigte am Start in Briancon am Eurosport-Mikrofon jedenfalls an, dass er große Lust auf Attacken und sich auch gut erholt habe. "Ich habe gut geschlafen", meinte er. Energie habe ihm seine Freundin gegeben.

00:00:48, vor 37 Minuten