Radsport

Tour de France 2022: Sekundenkrimi um Top-Sprinter Jakobsen - Um 15 Sekunden im Zeitlimit

Beinahe wäre die Tour de France des niederländischen Top-Sprinters Fabio Jakobsen bei der Bergankunft in Peyragudes am Ende der 17. Etappe zu Ende gewesen. Der 25-Jährige ließ seine Teamkollegen schon früh im Schlussanstieg vorfahren, weil das Risiko groß war, gemeinsam aus dem Zeitlimit zu fallen. Dann aber biss er auf die Zähne und kämpfte bis zum Umfallen - und kam gerade noch rechtzeitig an.

00:01:16, vor 39 Minuten