Radsport

Tour de France 2022 - Simon Geschke belohnt sich für großen Kampf auf der 9. Etappe in den Alpen mit dem Bergtrikot

Simon Geschke hat sich auf der 9. Etappe der Tour de France die Führung in der Bergwertung und das beliebte Trikot mit den roten Punkten gesichert. Der in Berlin geborene Freiburger biss am letzten Berg des Tages auf die Zähne und kämpfte mit aller Kraft vor dem nahenden Hauptfeld um den wichtigen letzten Bergpunkt und hatte Erfolg! Hier ist Geschkes Weg ins Trikot und die Velo-Club-Analyse dazu.

00:04:03, vor einer Stunde