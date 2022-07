Radsport

Tour de France 2022 - Strecke der 16. Etappe: Pyrenäen! Über zwei Kategorie-1-Berge nach Foix

Die Schlusswoche der 109. Tour de France beginnt gleich mit einer Bergetappe. Es geht auf der 16. Etappe hinein in die Pyrenäen und wir steuern Foix an. 178,5 Kilometer sind zu absolvieren - inklusive zweier Kategorie-1-Berge. Es geht über den Port de Lers und die brutal steile Mur de Péguère. Ein Tag fürs Gesamtklassement - auch wenn an den kommenden beiden Tagen Bergankünfte warten.

00:01:13, Gestern Um 12:54