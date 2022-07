Radsport

Tour de France 2022 - Strecke der 20. Etappe: 40 wellige Kilometer gegen die Uhr

Vor dem großen Finale in Paris geht es am Samstag nochmal in den Kampf gegen die Uhr. Das große Abschluss-Zeitfahren der 109. Tour de France führt von Lacapelle-Marival nach Rocamadour und ist auf welligem Terrain 40 Kilometer lang. Insgesamt handelt es sich um eine schnelle Strecke, doch für die Ankunft braucht man noch Reserven: Die letzten zwei Kilometer führen recht steil bergauf.

