Tour de France 2022: Strecke der 4. Etappe: Leicht welliger Tag an der französischen Küste

Nach dem Transfer von Dänemark nach Frankreich am Montag steht am Dienstag die 4. Etappe der 109. Tour de France auf dem Programm. Doch der Parcours ähnelt dem der vergangenen beiden Tage im hohen Norden: Wir befinden uns direkt am Meer und Wind könnte eine große Rolle spielen. Am Ende darf man aber wohl trotzdem einen Massensprint in Calais erwarten.

00:00:54, vor 24 Minuten