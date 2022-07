Radsport

Tour de France, Strecke 6. Etappe: Rampen im Finale laden zu Attacken ein - längstes Teilstück nach Longwy

Bevor am Freitag die erste Bergankunft in den Vogesen ansteht, geht es am Donnerstag über die längste Distanz aller 21 Etappen bei dieser Tour de France: 219,9 Kilometer führen das Peloton von Binche in Belgien nach Longwy an der Mosel. Eigentlich ist es eine Flachetappe, doch auf den letzten 20 Kilometern warten drei steile Rampen - und auch die letzten zwei Kilometer steigen nochmal an.

00:01:01, vor 2 Stunden