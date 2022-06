Radsport

Tour de France 2022: Strecke und Profil der 1. Etappe - der Kurs des Zeitfahrens in Kopenhagen zum Start der Rundfahrt

Tour de France, Strecke der 1. Etappe: Profil und Kurs des Auftakt-Zeitfahrens in Kopenhagen im Video - beim Start in Dänemark wird am Freitag, 1. Juli um jede Sekunde und das Gelbe Trikot gekämpft. Alle Favoriten für die Gesamtwertung müssen im Kampf gegen die Uhr ihr Maximum abrufen, während die Zeitfahr-Spezialsiten um Weltmeister Filippo Ganna den ersten Etappensieg jagen.

