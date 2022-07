Radsport

Tour de France 2022: Strecke und Profil der 3. Etappe - der Kurs von Vejle nach Sonderborg an der deutschen Grenze

Tour de France, Strecke der 3. Etappe: Profil und Kurs des Teilstücks von Vejle nach Sonderborg an die dänisch-deutsche Grenze am Sonntag, 3. Juli 2022. Am Flensburger Fjord ist nach 182 Kilometern mit einer weiteren Sprintankunft zu rechnen. Doch unterwegs werden sich die Ausreißer, wie schon am Samstag, erneut um Bergpunkte bekämpfen.

00:01:07, vor 9 Minuten