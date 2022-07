Radsport

Tour de France 2022 - Tadej Pogacar nach Verlust des Gelben Trikots ratlos: "Weiß nicht, was passiert ist"

Am Schlussanstieg hinauf zum Col du Granon verliert Tadej Pogacar das Gelbe Trikot an Jonas Vingegaard. Der Slowene kann sich seinen Eindruck im Interview nicht erklären: "Ich weiß nicht, was passiert ist."

00:01:42, vor einer Stunde