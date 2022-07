Radsport

Tour de France 2022: Thomas gesteht: "Habe ganz vergessen, dass ich die Weste an hatte"

Geraint Thomas war mit seinem Zeitfahren zum Auftakt der Tour de France in Kopenhagen nicht wirklich glücklich: Erst fuhr er nach eigenen Aussagen so schlecht wie nie durch die ersten Kurven und dann bemerkte er auch noch, dass er vergessen hatte, vor dem Start seine Windweste auszuziehen. Am Eurosport-Mikrofon gestand er anschließend, dass er sie vor dem Start "ganz vergessen" hatte.

