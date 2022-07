Radsport

Tour de France 2022: Van Aert vollendet großartigen Team-Coup - die Analyse im Velo Club

Was für ein Coup: Das niederländische Team Jumbo - Visma hat den letzten Hügel zwölf Kilometer vor dem Ziel der 4. Etappe bei der Tour de France genutzt, um erst das Peloton in Stücke zu reißen und dann Wout Van Aert so zu lancieren, dass der Mann im Gelben Trikot zu einem beeindruckenden Solo in Richtung Etappensieg ansetzen konnte - eine taktische Meisterleistung in der Velo-Club-Analyse.

00:07:48, vor einer Stunde