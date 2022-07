Radsport

Tour de France 2022 - Wichtigster Tag für Geschke: "Muss morgen All-In gehen"

Auf der 10. Etappe hat Simon Geschke bewusst Kräfte gespart. Der Mann im Bergtrikot ließ im Finale abreißen und kam 24 Minuten nach dem Tagessieger Magnus Cort Nielsen ins Ziel. Für die Bergwertung war das egal, denn da geht es erst am Mittwoch wieder richtig rund: Auf der 11. Etappe gibt es maximal 45 Punkte und Geschke will um jeden Preis in die Gruppe des Tages. Das große Ziel ist der Galibier.

00:03:24, vor einer Stunde