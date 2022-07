Radsport

Tour de France 2022 - Wout van Aert glänzt beim Einzelzeitfahren im Regen von Kopenhagen

Wout van Aert vom Team Jumbo-Visma hat seine Klasse im Einzelzeitfahren gezeigt und auf der 1. Etappe der Tour de France in Kopenhagen in 15:22 Minuten zwischenzeitlich die Bestzeit gesetzt. Erschwert wurde das Teilstück über 13,2 Kilometer durch den Regen in der dänischen Hauptstadt.

00:00:53, vor einer Stunde