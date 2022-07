Radsport

Tour de France 2022: Zum Genießen - unfassbare Kulisse bei der 3. Etappe in Dänemark

Das Gastspiel der Tour de France in Dänemark ist ein voller Erfolg: Wie schon an den ersten beiden Tagen ist die Strecke auch auf der 3. Etappe mit schier unglaublichen Zuschauermassen gesäumt. Der erste Bergpreis in Vejle war nur ein kleiner Ausschnitt - und doch besonders beeindruckend, als Lokalmatador Magnus Cort Nielsen dort als Solist im Bergtrikot durchfuhr. Zum Genießen!

00:04:17, vor einer Stunde