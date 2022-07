Radsport

Tour de France: Bergankunft am Col du Tourmalet in den Pyrenäen - Mythos der Rundfahrt voller Geschichte

Der Col du Tourmalet in den Pyrenäen - einer der legendären Anstiege der Tour, an dem seit über 100 Jahren Radsport-Geschichte geschrieben wird. Eurosport-Experte Jean-Claude Leclercq blickt auf die Duelle bei den Bergankünften am Gipfel auf über 2110 Metern Höhe - mit Stars wie Eddy Merckx, Andy Schleck und Thibaut Pinot, aber auch einem Flugzeugunglück, dass fast zur Katastrophe geworden wäre.

00:03:11, vor 5 Stunden