Tour de France: Bergankunft in Alpe d'Huez - der Schlussanstieg unter der Lupe mit Profil, Strecke, Steigung

Alpe d'Huez - die mythische Bergankunft in den Alpen mit ihren 21 Kurven: Wir zeigen Euch Profil, Streckenführung und Steigung des Schlussanstiegs der 12. Etappe der Tour de France 2022. Die Fans werden am Donnerstag für ein Spektakel in den Serpentinen sorgen, während die Fahrer um das Gelbe Trikot und das Bergtrikot kämpfen werden.

00:00:36, vor einer Stunde