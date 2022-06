Nils Politt und Lennard Kämna sind reisefertig. Die Trikots der deutschen Meister und eine exzellente Form haben sie im Gepäck, nach ihren Triumphen am Wochenende bei den nationalen Titelkämpfen wollen und dürfen sie ab Freitag nun bei der Tour de France für Furore sorgen.

Am Montagabend hatten die Tour-Etappensieger von 2021 (Politt) und 2020 (Kämna) endlich Gewissheit, als sie im achtköpfigen Aufgebot ihres deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe für die Große Schleife standen. Ebenso dabei ist der Berliner Maximilian Schachmann nach Coronavirus-Infektion.

Dass Teammanager Ralph Denk beim Grand Depart in Kopenhagen nicht am frisch gekürten Straßen-Champion Politt und Zeitfahr-Meister Kämna vorbeikommen würde, war schon vor der Machtdemonstration im Sauerland ein offenes Geheimnis.

Trotzdem untermauerten Politt und Kämna lieber noch einmal ihre herausragende Verfassung mit einem Bewerbungsschreiben, das es in sich hatte. "Ich habe am Freitag schon gemerkt, dass die Form pünktlich da ist und die Beine gut sind", sagte Politt nach seinem ersten Sieg bei deutschen Meisterschaften am Kahlen Asten am Sonntag: "Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ein Jahr im Meistertrikot rumzufahren, ist etwas ganz Besonderes."

Kämna bewährte sich beim Giro

Am Freitag war dem Kölner der 25 Jahre alte Shootingstar Kämna im Kampf gegen die Uhr zuvorgekommen. "In den letzten vier Jahren habe ich mit den Zeitfahren gekämpft, bin nie auf das Level von früher gekommen. Darum bin ich jetzt super happy, dass es mit dem Titel geklappt hat", sagte Kämna.

Große Pläne für Bora-Hoffnungsträger Kämna, der erst vergangene Woche seinen Vertrag beim Raublinger Rennstall über das Jahr 2023 hinaus verlängert hatte, schwirren schon länger im Kopf von Teammanager Denk. "Die Zukunft mit ihm kann sehr spannend werden", hatte der 48-Jährige der Sport Bild gesagt: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit Lennard nächstes oder übernächstes Jahr mal probieren, bei der Tour auf das Gesamtklassement zu fahren."

Kämna hatte im Mai beim Giro die schwere Bergetappe auf den Ätna gewonnen. Zudem erwies er sich als wichtiger Helfer für Gesamtsieger Jai Hindley. "Wenn er sich gut fühlt, kann er auch die Tour fahren. Lennard in guter Form ist immer eine Bereicherung für die Mannschaft. Er sagte schon, dass ihn die Doppelbelastung reizen würde", hatte Denk zuvor bereits durchklingen lassen.

Erleichterung herrschte am Montag auch bei Schachmann, der wegen seiner Corona-Infektion am Sonntag auf seine Titelverteidigung hatte verzichten müssen. Der zweimalige Paris-Nizza-Sieger wird rechtzeitig zur Tour fit. Sicher war bereits zuvor, dass der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann nach seinem Giro-Start beim Prolog am Freitag nicht durch Dänemarks Hauptstadt rollen wird.

