Radsport

Tour de France: Der Anstieg zum Col du Galibier - Strecke und Profil des höchsten Berges der Rundfahrt

Der endlose Anstieg zum Col du Galibier - Strecke und Profil des höchsten Berges der Tour de France 2022 in der Video-Animation. Auf über 2600 Meter Höhe geht es bei der 11. und 12. Etappe in den Alpen hinaus, wenn die Fahrer vom Galibier klettern müssen. Das Profil der Bergwertung der höchsten Kategorie unter der Lupe, hier in der Anfahrt, die am Mittwoch erklommen wird.

00:00:53, vor 11 Stunden