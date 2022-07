Radsport

Tour de France - Highlights: Wout van Aert nutzt Vorarbeit von Jumbo-Visma und siegt auf der 4. Etappe in Gelb

Am Dienstag ist die Tour de France in ihre Heimat zurückgekehrt. Nach drei Tagen in Dänemark ging es auf der 4. Etappe über 171,5 Kilometer von Dünkirchen nach Calais. Im Finale der Etappe durchkreuzte Jumbo-Visma die Pläne der Sprinter-Teams und fuhr das Hauptfeld komplett auseinander. Wout van Aert nutzte die Vorarbeit und triumphierte im Gelben Trikot als Solist in Calais. Die Highlights.

