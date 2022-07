Radsport

Tour de France: Lennard Kämna kämpferisch im Interview vor 9. Etappe - Attacke bei Alpen-Premiere

Lennard Kämna blickt am Start der ersten Alpen-Etappe auf die Kletterpartie und gibt Einblicke in die Taktik von Team Bora-hansgrohe. Der deutsche Rennstall will einerseits seinen Kapitän Vlasov unterstützen, aber auch die Chance auf einen Etappensieg in der Ausreißergruppe nutzen.

00:01:51, vor 28 Minuten