Radsport

Tour de France: Maximilian Schachmann über die Jagd nach dem Etappensieg auf der 7. Etappe - "Extrem ärgerlich"

Maximilian Schachmann und Lennard Kämna waren auf der 7. Etappe der Tour de France auf dem Weg zu einem spektakulären Sieg bei der ersten Bergankunft. Dass es ganz knapp nicht geklappt hat sei "extrem ärgerlich", so Schachmann im Eurosport-Interview im Anschluss an die Etappe zur Planche des Belles Filles in den Vogesen.

00:01:09, vor einer Stunde