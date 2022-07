Radsport

Tour de France: Simon Geschke im Interview zum Kampf ums Bergtrikot - "Motivation könnte nicht höher sein"

Simon Geschke im Interview zum Kampf ums Bergtrikot bei der Tour de France - die "Motivation könnte nicht höher sein", verspricht der Berliner am Eurosport-Mikrofon vor der 11. Etappe zur Bergankunft am Col du Granon. Dieer Tag und der Donnerstag mit der Königsetappe nach Alpe d'Huez werden vorentscheidend für die Kletterwertung sein, so der Cofidis-Profi.

00:00:42, vor einer Stunde