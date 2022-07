Radsport

Tour de France: Zu Fuß ins Ziel bei Bergankunft - Meintjes dabei so schnell wie Rivale Quintana mit dem Rad

Zu Fuß ins Ziel bei Bergankunft - und Louis Meintjes ist dabei so schnell wie Rivale Nairo Quintana mit dem Rad an der steilen Rampe zum Ziel an der Super Planche des Belles Filles in den Vogesen. Der Südafrikaer absolviert auf dem Schotter die letzten Meter rennend und sein Rad schiebend und hält damit mit dem Kletterer aus Kolumbien mit.

00:00:25, vor 30 Minuten