Auf den ersten 40 Kilometern stehen mit der Côte de Saint-Just-Malmont (3. Kat.) und der Côte de Châtaignier (3. Kat.) schon früh die ersten beiden Bergwertungen an.

Kurz darauf folgt bei Kilometer 50 der Zwischensprint in Yssingeaux. Die Strecke ist ein ständiges Auf und Ab, wobei nicht jede Steigung ein kategorisierter Anstieg ist.

Erst bei Kilometer 135,3 steht mit der Côte de Grandrieu (3. Kat.) wieder ein Bergpreis an, der nächste folgt bei Kilometer 162,1 an der Côte de la Fage (3. Kat.). Im Anschluss geht es fast 30 Kilometer bergab bis zum Zielort Mende.

Dort wartet die letzte Herausforderung des Tages: Die Côte de la Croix Neuve (2. Kat.) - auch Montée Jalabert genannt - ist zwar nur drei Kilometer lang, dafür aber auf den ersten 1,5 Kilometern im Schnitt zehn Prozent steil. Zum Ziel auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes flacht das Terrain dann wieder ab.

Etappe 14, Die Favoriten:

In den vergangenen Jahren hat sich der Flugplatz von Mende als beliebtes Etappenziel im Zentralmassiv etabliert – und ist vor allem für Ausreißergruppen ausgesprochen lukrativ: Zuletzt siegten dort 2015 Steve Cummings und 2018 Omar Fraile jeweils aus Ausreißergruppen heraus und jeweils auch auf der 14. Etappe.

Deshalb dürften Fluchtexperten auch dieses Mal die Etappe ins Auge gefasst haben, was wiederum zu einem umkämpften Rennbeginn führen dürfte.

Die Liste der möglichen Siegkandidaten in Mende ist daher groß. Gut vorstellbar wäre, dass Fahrer wie Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Neilson Powless (EF Education - EasyPost), Andreas Kron (Lotto Soudal) oder auch der für Simon Geschkes Bergtrikot sehr gefährliche Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert) zum Angriff blasen.

Doch auch Geschke selbst dürfte sich die Zentralmassiv-Etappe nochmal angestrichen haben, um vor dem Ruhetag und den Pyrenäen noch einige Bergpunkte zu sammeln. Immerhin 13 Zähler kann man maximal am Samstag holen, während am Sonntag nur deren vier zu verdienen sind. Er und Lennard Kämna sowie Patrick Konrad (Bora - hansgrohe) oder Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty - Gobert) könnten mit um einen möglichen Tagessieg in Mende kämpfen.

Traditionell wird dort im Schlussanstieg aber auch immer ums Gelbe Trikot gekämpft und angesichts der Steilheit des Montée Jalabert ist fest mit einem Angriff von Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) zu rechnen.

Schließlich will der Slowene nicht nur das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) attackieren, sondern auch seinen zweiten Gesamtrang gegen Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) absichern.

