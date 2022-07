Auch diesmal scheint Carcassonne prädestiniert für eine Massenankunft, ist diese Etappe doch eine der wenigen sprinterfreundlicheren bei dieser Frankreich-Rundfahrt.

Tellerflach geht es dennoch nicht zu: Auf der Route in Richtung Süden stehen bei Kilometer 68,9 und 154,6 die Anstiege zur Côte de Ambialet (3. Kat.) an der Schlucht der Tarn und zur Côte de Cammazes (3. Kat.) an. Dazwischen liegen weitere kleine Steigungen, die jedoch nicht kategorisiert sind.

Ad

So kommen erneut über 2.000 Höhenmeter zusammen. Bei Kilometer 147 erreicht das Feld in Saint-Ferréol den Zwischensprint des Tages.

Tour de France Preisgeld und Reglement der Tour: So hoch sind die Prämien 21/06/2018 UM 16:01

Die letzten zwölf Kilometer nach Carcassonne sind hingegen flach, die Zielgerade befindet sich auf dem breiten und leicht abschüssigen Boulevard Marcou. Auf dem Schlusskilometer sind eine scharfe Linkskurve und ein leichter Linksknick rund 200 Meter vor dem Ziel eingebaut.

Etappe 15, Die Favoriten: Sprinter oder doch Ausreißer?

Wie die 15. Etappe ausgeht, hängt vor allem vom Fitness-Zustand der Top-Sprinter ab. Caleb Ewan ist nach seinem großen Leiden der letzten beiden Tage kaum etwas zuzutrauen, so dass Lotto Soudal wohl nicht wirklich auf einen Sprint hinarbeiten wird. Hinter Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) steht ebenfalls ein kleines Fragezeichen.

Jasper Philipsen und das Team Alpecin-Deceuninck und auch das Team BikeExchange-Jayco wird für Dylan Groenewegen oder Michael Matthews auf einen Sprint hinwirken.

Sollte aber einer dieser Sprinter schwächeln und sein Team in der Nachführarbeit im Peloton daher zögern, könnten doch auch die Ausreißer des Tages durchkommen. Einer, der sich diesen Tag bereits angestrichen hat, ist Nils Politt. Der Deutsche Meister gewann im vergangenen Jahr im nicht allzu weit entfernten Nimes und das Teilstück nach Carcassonne liegt ihm ebenfalls sehr gut.

Vorsicht müssen im Finale aber sogar die Klassementfahrer walten lassen. Denn die letzten 40 Kilometer der Etappe sind windanfällig.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Tour-de-France-Strecke: Der komplette Kurs mit allen 21 Etappen

Tour de France "Habe mir in die Hosen geschissen" - Reaktionen zur 14. Etappe VOR EINER STUNDE