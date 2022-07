Zunächst geht es gemächlich los: Bei Kilometer 13,7 und 36,6 geht es über die Anstiege zur Côte de Saint-Hilaire (4. Kat.) und zum Col de l’Espinas (3. Kat.) – davon abgesehen bleibt das Terrain über weite Strecken unkompliziert. Der Zwischensprint des Tages erfolgt nach 67,8 Kilometern in Lavelanet.

Nach 113 Kilometer ändert sich das Bild jedoch schlagartig - die Pyrenäen begrüßen die Fahrer: Es geht hinauf zum Port de Lers (1. Kat.) auf 1.517 Metern Höhe. Der Weg dorthin führt über 11,4 Kilometer und eine durchschnittliche Steigung von sieben Prozent bergauf.

Vom Gipfel geht es über 15 Kilometer bergab ins Tal bis zum Fuße der brutalen Mur de Péguère, die auf 9,4 Kilometern eine durchschnittliche Steigung von 7,9 Prozent aufweist. Im oberen Bereich ist der Anstieg sogar bis zu 18 Prozent steil und die letzten drei Kilometer werden nicht mehr einstellig.

Die Bergwertung wird 27,2 Kilometer vor dem Ziel abgenommen. Von da an führt der Weg fast nur bergab in Richtung Tagesziel in Foix. 2017 gab es dort eine identische Ankunft über die Mur de Péguère. Damals gewann Warren Barguil die Etappe im Sprint einer Fluchtgruppe vor Nairo Quintana und Alberto Contador.

Etappe 16, Die Favoriten: Ausreißer mit Kletterbeinen

Wer in Foix als Erster über den Zielstrich fahren will, der muss zu den besten Kletterern der Welt gehören. Denn die Selektion an der Spitze des Rennens wird an der oben heraus brutal schweren Mur de Péguère gemacht - sowohl in einer etwaigen Ausreißergruppe, als auch im Favoritenfeld.

In letzterem ist davon auszugehen, dass Tadej Pogacar in den steilsten Rampen der Mur de Péguère attackiert und versucht, Jonas Vingegaard in Probleme zu bringen. Denn auch wenn es von oben noch 27 Kilometer bis ins Ziel sind, so kommt Pogacar die Abfahrt gut herunter und die letzten zehn eher flachen Kilometer zum Ziel dürften ihn nicht abschrecken.

Der Tagessieg aber sollte wohl an einen Kletterer aus der Ausreißergruppe des Tages gehen. Deshalb wird das nur leicht wellige Anfangsdrittel der Etappe zu einer ewigen Hetzjagd werden, bis diese Gruppe steht.

Kandidaten auf den Sieg sind dann vor allem Fahrer, die man zuletzt schon häufiger in Spitzengruppen gesehen hat - etwa Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech) oder Neilson Powless und Rigoberto Uran (beide EF Education - EasyPost).

Am Wochenende mit aufsteigender Formkurve präsentiert hat sich aber auch Bora-hansgrohes russischer Kapitän Aleksandr Vlasov. Wenn er diesen Trend am Ruhetag fortsetzen konnte, wäre auch er ein heißer Kandidat für den Tageserfolg.

