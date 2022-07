Zum Abschluss des Grand Départ in Dänemark geht es zunächst über eine Schleife um den Startort Vejle, bevor die Strecke in Richtung Süden bis in die Nähe der Flensburger Förde nach Sønderborg führt.

Nach 27,3 Kilometer steht die erste Bergwertung zur Côte de Koldingvej (4. Kat.) im Streckenplan, eine weitere folgt nach 82,8 Kilometer mit dem Anstieg zur Côte de Hejlsminde Strand (4. Kat.).

Dazwischen passiert das Feld die Hafenstadt Kolding, die Heimatstadt von Kasper Asgreen. Bei Kilometer 90,5 ist die Zwischensprintwertung in Christiansfeld erreicht.

Kurz vor der dritten und letzten Bergwertung des Tages zur Côte de Genner Strand (4. Kat.), rund 60 Kilometer vor dem Ziel, führt das Streckenprofil das Fahrerfeld dann direkt an die Ostseeküste, wo Windkanten-Gefahr besteht.

Allerdings verläuft die Strecke hier nicht sehr lange am Wasser entlang. Es sollte also auf einen Massensprint hinauslaufen. Zu Beginn des letzten Kilometers gibt es den letzten scharfen Linksknick, im Anschluss geht es geradeaus in Richtung Zielstrich.

3. Tour-Etappe: Die Favoriten

Die Kandidaten auf den Tagessieg sind in Sonderborg dieselben, wie am Vortag in Nyborg: die Sprinter. Und angesichts seines Auftritts mit perfektem Timing im Sprint am Großen Belt muss Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) wohl auch an der deutschen Grenze als Top-Favorit betrachtet werden.

Die Herausforderer sind neben Wout Van Aert (Jumbo - Visma) und Mads Pedersen (Trek - Segafredo), die am Samstag Zweiter und Dritter wurden, vor allem Caleb Ewan (Lotto Soudal), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) und Dylan Groenewegen (BikeExchange - Jayco).

