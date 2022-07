Diese Etappe ist zunächst eine 150 Kilometer große Schleife um die Schweizer Stadt Aigle, dem Sitz des Radsport-Weltverbandes. Anfangs führt die Strecke das Fahrerfeld entlang des Genfer Sees und nach 37,1 Kilometer über die Bergwertung Côte de Bellevue (4.Kategorie).

Kurz darauf durchquert das Feld den Zwischensprint in Semsales und allmählich beginnt das Terrain in Alpennähe selektiver zu werden. Über 13,1 Kilometer und einer durchschnittlichen Steigung von vier Prozent schlängelt sich die Auffahrt zum Col des Mosses (2. Kategorie), der bei Kilometer 108,5 erreicht wird. Nach einer kurzen Abfahrt geht es gleich wieder bergauf zum Col de la Croix (1. Kategorie), der das Feld mit einer Länge von 8,1 Kilometer und immerhin 7,5 Prozent Durchschnittssteigung erwartet.

Den Gipfel in 1.778 Meter Höhe erreicht das Feld nach 131,8 Kilometern, ehe es in eine rund 20 Kilometer lange Abfahrt geht, an deren Ende das Feld erneut den Startort Aigle durchfährt. Im Anschluss steuert die Route auf Frankreich zu, für die Grenzüberfahrt geht es allerdings berghoch:

Nach 15,3 Kilometer, von denen die letzten vier deutlich abflachen, und einer durchschnittlichen Steigung von 6,2 Prozent markiert der Gipfel des Pas de Morgins (1. Kategorie) quasi den Übergang zurück auf französischen Boden. Von dort geht es sechs Kilometer bergab, bevor es erneut über vier Kilometer bei rund vier Prozent Steigung berghoch zum Tagesziel nach Châtel les Portes du Soleil geht.

9. Tour-Etappe: Wechseln Gelbes Trikot und Bergtrikot?

Auf der Etappe am Sonntag könnte es zu einem Wechsel an der Spitze kommen, da Tadej Pogacar aus taktischen Überlegungen zur Entlastung seines Teams das maillot jaune abgeben wollen könnte. Diese Option sowie die bisher höchste Anzahl an Bergwertungspunkten werden noch mehr Fahrer als sowieso schon zum Angriff motivieren.

Entsprechend groß ist der Kreis der möglichen Kandidaten auf den Etappensieg, zu denen außer den Sprintern und absoluten Spitzenfahrern der Gesamtwertung fast alle fitten Profis im Feld zählen. Chancen auf dem anspruchsvollen, aber nicht zu schweren Parcours haben etwa die Franzosen Pierre Rolland und Pierre Latour, der Luxemburger Bob Jungels, Jakob Fuglsang aus Dänemark, Matteo Jorgenson (USA) oder Altmeister Philippe Gilbert (Belgien).

Zu den Favoriten auf dem Kurs mit über 3700 Höhenmetern gehören aus deutscher Sicht Lennard Kämna und Simon Geschke, aber auch Georg Zimmermann oder Maximilian Schachmann sind zu beachten.

Der Zielort ist nach 1975 erst zum zweiten Mal Tour-Etappenort. Bei der Premiere gewann Lucien van Impe dort ein Bergzeitfahren. Im Folgejahr feierte van Impe seinen ersten Tour-Gesamtsieg. Er ist damit der bislang letzte Belgier, der Paris in Gelb erreicht hat.

Am Tag darauf steht der zweite Ruhetag an, an dem aber die mit Sorge erwarteten Coronatests für Aufregung sorgen könnten.

