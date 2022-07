Bis Paris erreicht wurde, stand für die Teams teilweise noch eine weite Anreise an. Vom Zielort des Zeitfahrens am Vortag, Rocamadour, sind es rund 550 Kilometer mit dem Auto bis in die Landeshauptstadt. Vom Flughafen Toulouse dauert es hingegen nur rund 1:15 Stunden.

Gestartet wird die letzte Etappe in der Paris La Défense Arena, dem Rugbystadion in Nanterre, einem Vorort westlich von Paris.

Die folgenden Kilometer sind traditionell für Champagner-Bilder und als Schaulaufen für das Gelbe Trikot gedacht. Mit der Côte du Pavé des Gardes (4. Kategorie) steht nach 43,3 Kilometern noch eine Bergwertung an.

Den finalen Rundkurs im Zentrum von Paris erreicht das Feld erstmals nach 61,2 Kilometern. Anschließend geht es achtmal über den 6,8 Kilometer lange Schleife, die über den Place de la Concorde und die Champs Élysées bis zum Arc de Triomphe und auf der Gegengeraden wieder zurück führt. Einen Zwischensprint gibt es bei Kilometer 89,1.

Auf dem jeweils letzten Kilometer steht eine Links-Rechts-Kombination an, im Anschluss geht es 700 Meter geradeaus ins Ziel. Wie immer ist ein Sprintfinale in Paris das wahrscheinlichste Szenario: Im Vorjahr gewann Wout van Aert die Ankunft.

Die Favoriten für die 21. Tour-Etappe

Vorjahressieger Van Aert muss wie an fast jedem Tag als heißer Anwärter auf den Tagessieg genannt werden. Doch es sind noch eine ganze Reihe an Sprintern im Rennen, die sich nicht kampflos geschlagen geben werden. Von Fabio Jakobsen über Jasper Philippsen, Dylan Groenewegen oder Mads Pedersen bis zu Caleb Ewan und Alexander Kristoff, die beide schon Schlussetappen in Paris gewinnen konnten.

Auch Jasper Stuyven, Alberto Dainese und Peter Sagan sollte man mit auf der Rechnung haben. Und mit einer mutigen Attacke auf den Schlusskilometern könnten Fahrer wie Alberto Bettiol, Pierre Latour oder Benjamin Thomas versuchen, für eine Überraschung zu sorgen.

