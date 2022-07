Die Tour-Route verlässt auf der 13. Etappe am Freitag die Alpen und steuert auf einer klassischen Überführungsetappe durch das Rhône-Tal das Zentralmassiv an. Auf dieser Etappe halten sich die Kletterprüfungen aber in Grenzen, entsprechend scheint sowohl ein Massensprint wie auch ein Ausreißercoup möglich.

Die Etappe führt größtenteils in Richtung Nordwesten und nach 30,4 Kilometern steht mit der Côte de Brie (4. Kategorie) die erste von drei Bergwertungen an. Eine weitere folgt nach 79,2 Kilometern hinauf zum Col de Parménie, immerhin ein Anstieg der 2. Kategorie. In La Côte-Saint-André wird bei Kilometer 101,6 der Zwischensprint des Tages abgenommen.

Die letzte Bergwertung stellt sich dem Fahrerfeld 44 Kilometer vor dem Ziel an der Côte de Saint-Romain-en-Gal (3. Kategorie) entgegen. Im Anschluss folgt zwar kein kategorisierter Anstieg mehr, das Terrain bleibt jedoch bis acht Kilometer vor dem Ende leicht wellig.

Die Zielankunft in Saint-Étienne, wo zum 27. Mal eine Tour-Etappe endet, liegt in der Nähe des Fußballball-Stadions Stade Geoffroy-Guichard. Die Anfahrt ist jedoch kurvenreich, alleine auf dem letzten Kilometer sind zwei Linkskurven eingebaut.

