Während sich Debütsieger Jakobsen natürlich überschwenglich über seinen großen Erfolg freute, fand Van Aert Trost für die knappe Niederlage im Gelben Trikot.

Lokalmatador Mads Pedersen war auf der Etappe, die an seinem Haus vorbeiführte, zufrieden mit Rang drei und Danny van Poppel überraschte sich als Vierter selbst.

Sein Teamkollege Maximilian Schachmann hingegen wunderte sich über den Rennverlauf und war am Ende froh, glimpflich aus allen Stürzen hervorgegangen zu sein.

Die Stimmen von Jakobsen, Van Aert und Co. zur 2. Etappe:

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl / Etappensieger): "Das ist unglaublich. Für mich war es ein langer Prozess, hierher zu kommen, Schritt für Schritt. Dabei haben mir viele Leute geholfen, dieser Sieg ist auch für sie. Ich freue mich noch immer, auf dem Rad unterwegs zu sein und ich kann immer noch gewinnen. Das Team hat mich immer gut vorne gehalten, als wir die Brücke wieder verließen. Auf der Zielgerade hat mich Morkov dann direkt ans Hinterrad von Van Aert gebracht und auf den letzten paar 100 Metern hatte ich leichten Kontakt mit Sagan, wir sind zum Glück aber beide obengeblieben. Auf den letzten 150 Metern konnte ich dann noch an den beiden vor mir vorbeifahren."

Wout Van Aert (Jumbo - Visma / Etappenzweiter, Gelbes Trikot): "Die Enttäuschung von gestern habe ich jetzt verdaut. Als ich an Pedersen vorbeiging, dachte ich, ich würde gewinnen, aber Fabio muss von hinten mit sehr viel Geschwindigkeit gekommen sein. Es gibt noch viele Chancen bei dieser Tour und ich freue mich, morgen das Gelbe Trikot zeigen zu können."

Mads Pedersen (Trek – Segafredo / Etappendritter): "Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, dass man zu früh gesprintet ist. Ich bin 200 Meter vor dem Ziel losgefahren, im Wissen, dass es gegen Jakobsen und die anderen Sprinter schwer werden würde. Der dritte Platz ist ok, Jakobsen ist von hinten mit einem brutal hohen Tempo gekommen. Mehr war heute nicht möglich.“

Danny van Poppel (Bora - hansgrohe): "Ich war am Ende allein, aber ich mag das, von Zug zu Zug zu surfen. Ich habe einiges an Selbstvertrauen, ich ging das Finale entspannt an und habe versucht, das Beste für das Team zu holen. Groenewegen war vor mir und er ist dann etwas explodiert, aber ich hatte noch die Power, nach vorne zu kommen. Ich wollte eigentlich früh antreten, aber der Gegenwind war zu stark, also bin ich am Rad der anderen Sprinter geblieben. Der vierte Platz ist nicht schlecht, das hätte ich nicht erwartet."

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck / Etappenfünfter): “Wenn man nicht gewinnt, ist es immer frustrierend. Ich denke, ich hatte den Sieg in den Beinen, aber am Ende war es sehr gefährlich und ich war dann auch noch eingebaut.“

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl / Auftaktsieger): "Für das Team ist es großartig, aber natürlich tut es weh, das Gelbe Trikot zu verlieren. Aber der Sieg zählt für uns, es ist schon der zweite bei dieser Tour. Es war ein sehr nervöser Tag, wir haben viel gearbeitet."

Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe): "Radsport ist manchmal ein bisschen komisch. 180 Kilometer ist es nur nervös, extrem anstrengend zu fahren. Und dann gibt es auf den letzten 15 Kilometern auf der Brücke auf einmal eine Kaffeefahrt. Und dann geht es wieder los, auch noch mit einem riesigen Sturz. Zum Glück bin ich gut durchgekommen."

Arme hoch! Cort Nielsen jubelt während Etappe über erstes Bergtrikot

Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost / Bergtrikot): “Ich war ja schon einmal auf dem Podium der Tour de France, aber es war ein Traum, in Dänemark aufs Podium zu steigen! Mein Ziel war klar, aber es waren auch zwei Fahrer von B&B in der Spitzengruppe, die dasselbe wollten wie ich. Es war ein hartes Stück Arbeit, sie abzuhängen, letztlich hat es geklappt. Es war wirklich ein großartiger Tag für mich. Ich erwarte, dass es auch morgen mit diesem Trikot unglaublich wird.“

Sven Erik Byström (Intermarché – Wanty – Gobert / Kämpferischster Fahrer): “Ich wollte das Bergtrikot, genauso wie Magnus, aber er war einfach zu stark. Es war eine schwierige Situation für mich, denn er ist im Sprint schneller als ich. Ich hatte trotzdem einen schönen Tag, vor allem, als wir die beiden französischen Fahrer abgehängt haben. Sie wollten natürlich dasselbe wie wir und waren zu zweit. An der ersten Bergwertung dachte ich mir, es wäre besser, früh zu attackieren, weil ich mir so mehr Chancen ausgerechnete, als wenn ich bis zu den letzten 200 Metern gewartet hätte. Da haben wir sie abgeschüttelt und waren nur noch zu zweit.“

