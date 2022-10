Am dritten Tour-Tag kommen die Fahrer nach Frankreich und erreichen kurz darauf die Pyrenäen, wo die erste Bergankunft auf dem Programm steht.

Während berühmte Anstiege wie Alpe d'Huez oder der Mont Ventoux bei der Tour 2023 fehlen, kehrt der mythische Puy de Dome im Zentralmassiv nach 35 Jahren Pause zurück. Auch im Jura steht mit dem Grand Colombier eine schwere Bergankunft an.

Den Höhepunkt der Tour de France bieten die Etappen in den Alpen, wo die Königsetappe, das einzige Einzelzeitfahren des Rennens und die letzte Bergankunft anstehen.

Die letzte Bergetappe findet am vorletzten Tour-Tag in den Vogesen statt, am Marksein wird des Gewinner des Gelben Trikots der 110. Tour de France feststehen.

Der Etappenplan der 110. Tour de France:

1. Etappe, 1. Juli 2023: Bilbao – Bilbao, 182km

2. Etappe, 2. Juli 2023: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian, 209km

3. Etappe, 3. Juli 2023: Amorebieta-Extano – Bayonne, 185km

4. Etappe, 4. Juli 2023: Dax – Nogaro,182km

5. Etappe, 5. Juli 2023: Pau - Laruns, 165km

6. Etappe, 6. Juli 2023: Tarbes – Cauterets/Pont d'Espagne, 145km - Bergankunft

7. Etappe, 7. Juli 2023: Mont-de-Marsan – Bordeaux,1 70km

8. Etappe, 8. Juli 2023: Libourne – Limoges, 201km

9. Etappe, 9. Juli 2023: Saint-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome, 184km - Bergankunft

1. Ruhetag in Clermont-Ferrand

10. Etappe, 11. Juli 2023: Saint-Ours-les-Roches – Issoire, 167km

11. Etappe, 12. Juli 2023: Clermont-Ferrand – Moulins, 180km

12. Etappe, 13. Juli 2023: Roanne - Belleville-en-Beaujolais,

13. Etappe, 14. Juli 2023: Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138km - Bergankunft

14. Etappe, 15. Juli 2023: Annemasse – Morzine, 152km

15. Etappe, 16. Juli 2023: Les Gets - Saint-Gervais Mont Blanc, 180km - Bergankunft

2. Ruhetag in Sallanches

16. Etappe, 18. Juli 2023: Passy – Combloux, 22km - Einzelzeitfahren

17. Etappe, 19. Juli 2023: Sallanches – Courchevel Altiport, 166km

18. Etappe, 20. Juli 2023: Moutiers - Bourg-en-Bresse, 186km

19. Etappe, 21. Juli 2023: Moirans-en-Montagne – Poligny, 173km

20. Etappe, 22. Juli 2023: Belfort - Le Markstein, 133km

21. Etappe, 23. Juli 2023: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées, 115km

