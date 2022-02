Radsport

Filippo Ganna in eigener Liga: Prolog-Sieg in der Provence für den Weltmeister aus Italien, der am Ende zwölf Sekunden schneller als Ineos-Teamkollege Ethan Hayter war.

