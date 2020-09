Radsport

Tour de Luxembourg: Axel Zingle fliegt über die Leitplanke

Auf der 1. Etappe der Tour de Luxembourg befindet sich in Axel Zingle (Nippo Delko Provence) in der Spitzengruppe. Dann versteuert sich der Franzose jedoch in einer Abfahrt und rauscht in die Leitplanke. Er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fliegt über die Streckenbegrenzung.

