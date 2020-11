Die Schweiz-Rundfahrt beginnt mit einem elf Kilomter langen Einzelzeitfahren in Frauenfeld, dem am vorletzten der acht Tage noch ein weiteres folgt, das über 23 Kilometer von Disentis-Sedrun nach Andermatt führt.

Die Etappen 2 bis 4 sind für Puncheure, Sprinter und Klassiker gemacht, wobei Gstaad als Ziel des vierten Abschnitts das ursprünglich vorgesehene Moudon ersetzt. In dem Dorf im Berner Oberland beginnt auch die 5. Etappe, mit der die bergige zweite Hälfte der Rundfahrt eingeläutet wird. In Leukerbad wartet am Ende einer schweren Etappe eine Bergankunft der 1. Kategorie.