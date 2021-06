Publiziert 11/06/2021 Am 08:04 GMT

Viel schwerer als die Geldbuße trifft Alaphilippe aber die Zeitstrafe von 20 Sekunden. Sie führte diesmal am Ende der 5. Etappe der Tour de Suisse dazu, dass er mit Maximilian Schachmann den Platz tauschte und in der Gesamtwertung vom dritten auf den vierten Rang bei nunmehr 53 Sekunden Rückstand auf den neuen Gesamtführenden Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) zurückgestuft wurde.

Im vergangenen Jahr verlor der Franzose bei der Tour de France - übrigens ebenfalls bei der 5. Etappe - sogar das Gelbe Trikot, weil er zum verbotenen Zeitpunkt gegessen hatte.

"Ich war voll konzentriert. Ich musste trinken, und mein Sportlicher Leiter sagte, ich könne einen letzten Bidon nehmen, aber in dem Moment, als ich ihn nahm, zögerte er ein wenig", erklärte Alaphilippe. "Ich hatte gerade meinen Bidon weggeworfen, ich musste trinken, also habe ich ihn genommen. Anscheinend wurde ich deshalb bestraft, aber das ändert überhaupt nichts", versucht er den erneuten Lapsus auf die leichte Schulter zu nehmen.

Baloise Belgium Tour Deceuninck-Doppelsieg im Zeitfahren: Evenepoel baut Gesamtführung aus VOR 12 STUNDEN

"Es war eine wirklich schöne Etappe - den ganzen Tag über schnell. Der letzte Anstieg war etwas taktischer, mit einigen Attacken, und ich war auf mein Tempo fokussiert, weil ich explodiert wäre, wenn ich jedem Angriff gefolgt wäre. Am Ende wurde es sportlich ausgefahren und ich war da, also nichts zu bereuen", sagte Alaphilippe, der die Etappe auf dem siebten Platz in einer Verfolgergruppe hinter Carapaz und Jakob Fuglsang (Astana – Premier Tech) bendete, die sich im Schlussanstieg absetzen konnten.

Das könnte Dich auch interessieren: Buchmann geht bei Tour an den Start: "In Bergen Stärke zeigen"

Mehr Infos bei radsport-news.com

Falsche Ausfahrt: Kreisel sorgt für Chaos im Hauptfeld

Tour of Slovenia Pogacar erobert Gelbes Trikot mit Sieg auf 2. Etappe VOR 16 STUNDEN