Radsport

Tour des Alpes Maritimes et du Var: Brambilla feiert Etappen- und Gesamtsieg - die Highlights

Gianluca Brambilla hat die dritte und letzte Etappe der Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) für sich entschieden und damit auch die Gesamtwertung gewonnen. Der 33-jährige Italiener in Diensten von Trek-Segafredo war am Finaltag der stärkste Fahrer und jubelte im Ziel als Solist.

00:04:14, 53 angesehen, vor 2 Stunden