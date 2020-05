Play Icon Watch

Radsport

Zwift-Tour for All: Ashleigh Moolman-Pasio siegt auch auf der 3. Etappe

Auf der dritten Etappe der Zwift-Tour for All ging es in die Berge der virtuellen Welt Watopia. Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv) war erneut nicht zu schlagen.