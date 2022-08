Beim Postnord-Vagarda-WestSweden-Rennen vergaß Vos dies am vergangenen Wochenende kurzzeitig. Für kurze Zeit nahm sie die unerlaubte Haltung ein und wurde prompt disqualifiziert.

Besonders ärgerlich für die Niederländerin: Ihr ging dadurch der Sieg durch die Lappen, denn sie fuhr als erste über den Zielstrich. Nun tut sie offenbar alles dafür, dass ihr ein derartiger Patzer nicht mehr passiert.

Bei der Tour of Scandinavia bewies Vos, dass sie auch gewinnen kann, wenn sie beide Hände fest am Lenker hält. Auf der ersten Etappe von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen nach Helsingborg in Südschweden war sie nicht zu schlagen