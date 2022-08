Vos konnte nach dem wegen der Puppy-Paws-Position aberkannten Sieg in Dänemark nachlegen und sich so ihren fünften Saisonsieg sichern. “Es war sehr, sehr schnell. Im Finale war es sehr nervös. Wir wollten als Team zusammenbleiben“, erzähle die Tagesbeste im Zielinterview.

“Linda hat mich perfekt zum Rad der Trek-Fahrerinnen geführt“, lobte die 35-Jährige ihre deutsche Teamkollegin. “Von dort aus habe ich gesprintet. Es war sehr schnell und es war schwer weiter zu beschleunigen“, so die zweifache Olympiasiegerin, die direkt nach dem Zieleinlauf gegenüber ihren Mannschaftskameradinnen beschrieb, dass ihr im Sprint die Gänge ausgegangen waren.

Riedmann half Vos in erster Instanz bei ihrer Sprintvorbereitung, als sie die erfahrene Niederländerin in Position gefahren hatte, konnte dann aber auf der leicht abschüssigen Zielgeraden noch ihren eigenen Sprint fahren, den sie als Vierte abschloss.

Amber Kraak (Jumbo – Visma) sammelte die meisten Bergpunkte und wird somit auf der 2. Etappe das Sondertrikot tragen. In der Punktewertung führt Vos.

So lief das Rennen:

Nachdem Nina Kessler (BikeExchange – Jayco) den ersten Zwischensprint und Femke Gerritsen (Parkhotel Valkenburg) die erste Bergwertung am Søllerød Slotsbakke (3.Kat.) für sich entschieden hatte, war Gerritsens Teamkollegin Kristie van Haaften nach 22 Kilometern die erste Fahrerin, die sich nennenswert vom Feld lösen konnte. Nach acht Kilometern wurde die Niederländerin aber wieder gestellt.

Nach 25 Kilometern, in denen sich niemand absetzen konnte, gewann Alison Jackson (Liv Racing Xstra) den zweiten Sprint in Hillerod. Auch auf den nächsten 60 Kilometern waren alle Ausreißversuche nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt, obwohl sich mit Vos und Cecilie Ludwig (FDJ – Suez – Futuruscope) inzwischen auch große Namen aktiv am Renngeschehen beteiligten.

Mit noch 28 zu fahrenden Kilometern sicherte sich Kraak die zweite Bergwertung in Helsingor (3.Kat.) vor ihrer Teamkollegin Vos. Beim letzten Zwischensprint in Helsingor fuhr eingangs der 15 Kilometer langen Schlussrunde Jackson als erste über den Wertungsstrich.

Auch im Finale blieb das Peloton zusammen. Chloe Hosking (BikeExchange – Jayco) zog im letzten Kilometer den Sprint für Amalie Dideriksen an, doch als Vos loslegte, war sie klar die stärkste Sprinterin und gewann mit einer Radlänge Vorsprung vor Jastrab.

