Radsport

Tour of Scandinavia: Ausreißversuche misslingen - Cecilie Ludwig gewinnt Schlusssprint - Highlights

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ - Suez – Futuroscope) gewinnt die fünfte Etappe der Tour of Scandinavia von Vikersund zur Bergankunft in Norefjell. Auf den letzten Metern behält die Dänin die Oberhand im Duell mit Liane Lippert (DSM). Während der Etappe bleiben auch zahlreiche Ausreißversuche ohne Erfolg. Ludwig übernimmt zudem die Führung in der Gesamtwertung. Die Highlights zur 5. Etappe:

00:05:09, vor 6 Minuten