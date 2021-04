Radsport

Tour of the Alps - Felix Großschartner gewinnt Finale: Husarenritt zum Gardasee

Felix Großschartner gewinnt der Finale der Tour of the Alps im Alleingang. Simon Yates verteidigt in Riva del Garda seine Gesamtführung. Die Highlights der 5. Etappe.

00:04:44, vor 17 Minuten