Radsport

Tour of the Alps - Highlights 4. Etappe: Bilbao für spektakuläre Aufholjagd belohnt

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) hat in Pieve di Bono die 4. Etappe der fünftägigen Tour of the Alps gewonnen. Der Spanier belohnte sich auf dem 168 Kilometer langen Teilstück für eine furiose Aufholjagd. Die Highlights im Video (engl.).

00:05:01, vor 2 Stunden