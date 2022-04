Im Februar hatte Kämna bereits eine Etappe der Vuelta a Andalucia gewonnen.

Die Tour of the Alps, bis 2016 unter dem Namen Giro del Trentino bekannt, ist ein wichtiges Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d'Italia.

In der Gesamtwertung verteidigte der Spanier Pello Bilbao seine Führung.

Bei der ersten großen Landesrundfahrt der Saison will Kämna, der 2021 auch wegen gesundheitlicher Rückschläge kaum in Erscheinung getreten war, an seine Erfolge des Jahres 2020 anknüpfen, als er unter anderem eine Etappe der Tour de France gewonnen hatte.

(SID)

