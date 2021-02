Sosa feiert Gesamtsieg in der Provence - Schlussetappe an Bauhaus

Ackermann sagte im Ziel: "Eigentlich waren wir heute alle gut zusammen und früh genug an der Spitze. Vielleicht etwas zu früh, denn bei 1000 m vor dem Ziel war nur noch ein Helfer bei mir. Der hat einen tollen Job gemacht, aber als ich das Gefühl hatte, dass das Tempo etwas runtergeht, bin ich losgefahren. Das war vielleicht auch etwas früh, denn am Ende bin ich damit nicht durchgekommen. Aber meine Beine sind gut, also mal sehen, was hier noch geht."