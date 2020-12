"Es war ein sehr schweres Rennen. Taktik gab es keine. Man musste einfach Watt treten, davon hatte ich scheinbar am meisten", erklärte Van Aert, der nur in der Anfangsphase einige Probleme hatte. "Nach dem Start war mir zu warm. Aber das hat sich dann von selbst geregelt, als ich nass wurde", erklärte der dreimalige Weltmeister, der ab der zweiten Runde das Tempo bestimmte und sich mit van der Poel absetzte und dann den Niederländer abschüttelte.

"Ich hörte jemanden rufen, dass ich ein paar Meter Vorsprung hatte. Das macht Mathieu nicht freiwillig, also habe ich voll durchgezogen und dann ist der Vorsprung schnell angewachsen“, so der Sieger, der dem Weltmeister pro Runde rund 30 Sekunden abnahm. "Das heißt nicht, dass ich plötzlich besser bin als Mathieu. Aber für mich ist es schon eine Bestätigung, dass ich in Topform bin", freute er sich nach seinem ersten Weltcup-Sieg seit Januar 2019 in Pontchâteau.